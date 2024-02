Can Fite Biopharma Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Can-fite Biopharma hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,64 Prozent erzielt, was bedeutet, dass das Unternehmen im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" um 24,64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Biotechnologie-Aktien beträgt 0 Prozent, und Can-fite Biopharma liegt derzeit um 24,64 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Can-fite Biopharma-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 3,07 ILS lag, während der aktuelle Kurs bei 2,6 ILS liegt, was einer Abweichung von -15,31 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Beim Betrachten des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 2,64 ILS ergibt sich jedoch eine Abweichung von nur -1,52 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit vier Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand, und keinen negativen Diskussionen. An weiteren vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Can-fite Biopharma mit einer Dividende von 0 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 % im Bereich Biotechnologie, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.