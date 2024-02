Can Fite Biopharma Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Aktienkurs von Can-fite Biopharma hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,64 Prozent erzielt, was 24,64 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflegesektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Biotechnologiebranche beträgt 0 Prozent, und Can-fite Biopharma liegt aktuell 24,64 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Can-fite Biopharma derzeit bei 3,07 ILS liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,6 ILS liegt. Dies führt zu einer Distanz von -15,31 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 2,63 ILS, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen eher neutral. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Größtenteils war die Stimmung an insgesamt sechs Tagen neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt Can-fite Biopharma auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Hier zeigt Can-fite Biopharma interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.