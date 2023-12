Can B Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu den Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Can B-Aktie liegt bei 71,43, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 49, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Can B-Aktie in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,31 USD für die Can B-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,035 USD, was einer Abnahme von 88,71 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen negative Bewertungen auf, da der letzte Schlusskurs jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Can B-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt jedoch eine leichte Reduktion, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Can B-Aktie daher auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen über Can B in den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung und Einschätzungen hin. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Can B angemessen mit "Schlecht" bewertet.