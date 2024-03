Camurus AB-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Bei Camurus betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 28,44 Punkten, was darauf hindeutet, dass Camurus derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich jedoch eine abweichende Bewertung, da Camurus weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse vergleichen wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +29,97 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt die Abweichung lediglich -1,84 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Camurus führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Camurus werden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Diskussionsintensität war dabei unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Gut" führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen insgesamt positive Meinungen zu Camurus überwiegen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.