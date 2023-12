Camtek -Israel Aktie: Das war ja klar …

Die Analysten schätzen die Aktie von Camtek -Israel auf lange Sicht als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 4 positiv, 1 neutral und 0 negativ. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Camtek -Israel aus dem letzten Monat vor. Der durchschnittliche Erwartungskurs der Analysten liegt bei 52,25 USD, was einer Erwartung von -17,85 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 63,6 USD liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 43,81 USD für die Camtek -Israel-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 63,6 USD, was einer positiven Abweichung von 45,17 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 59,85 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+6,27 Prozent Abweichung). Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Camtek -Israel beträgt 50,09 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,07, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie auch in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat die Aktie von Camtek -Israel in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +170,54 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite um 176,5 Prozent höher. Diese Überperformance führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.