Camtek -Israel Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Camtek -Israel als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Camtek -Israel-Aktie beträgt 19,22, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 33,59 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Auf Grundlage des Relative Strength Indikators ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Camtek -Israel abgegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 52,25 USD. Dies würde einen potenziellen Rückgang um -40,47 Prozent vom letzten Schlusskurs (87,77 USD) bedeuten, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Camtek -Israel-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können mit präzisen und frühzeitigen Ausschlägen erkannt werden. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Camtek -Israel jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen wurde eine erhöhte Aktivität für Camtek -Israel festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse hinweist. Auch dafür erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Camtek -Israel diskutiert. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, überwiegen ebenfalls vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.