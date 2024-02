Camtek -Israel Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Camtek -Israel wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anlegerstimmung.

Analysten bewerten die Camtek -Israel-Aktie derzeit mit "Gut". Dieses Rating basiert auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Für den letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates zu Camtek -Israel vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 52,25 USD, was einem Abwärtspotenzial von -32,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Camtek -Israel eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Camtek -Israel ergibt die Analyse auf 7- und 25-Tage-Basis einen RSI von 51,06 bzw. 48,71 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Camtek -Israel-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 55,13 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 77,79 USD deutlich darüber liegt, erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer geringeren Abweichung.

Insgesamt wird die Camtek -Israel-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.