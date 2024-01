Camtek -Israel Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Der Aktienkurs von Camtek -Israel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 215,94 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Überperformance von 206,85 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,84 Prozent, wobei Camtek -Israel derzeit 190,1 Prozent über diesem Wert liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Stimmungsänderung verlief ebenfalls negativ, was das Gesamtergebnis der langfristigen Stimmungsbildanalyse auf "Schlecht" festlegt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Camtek -Israel 5 Analystenbewertungen, wovon 4 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 52,25 USD, was einem Abwärtspotenzial von -24 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Camtek -Israel sowohl den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt übertrifft, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.