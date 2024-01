Camtek -Israel Aktie: Alles völlig egal!

Die Analystenmeinungen zur Camtek-Israel sind gemischt, da es 4 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und keine negativen Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 52,25 USD, was auf eine mögliche Entwicklung des Aktienkurses um -23,86 Prozent hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Camtek-Israel-Aktie um 49,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der aktuelle Kurs um 10,8 Prozent darüber. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik eine positive Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Camtek-Israel in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie hier neutral bewertet wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Camtek-Israel im vergangenen Jahr eine Rendite von 215,94 Prozent erzielt, was 206,51 Prozent über dem Durchschnitt im Informationstechnologiesektor liegt. Auch im Vergleich zur Branche der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung liegt die Aktie mit einer Rendite von 189,89 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.