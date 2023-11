Campus Berlin als Aussteller auf der Einstieg Berlin 2023 / Berufsorientierung kompakt in der Arena Berlin

Berlin (ots) -Um Jugendlichen bei der Berufswahl zu helfen, ist das Oberstufenzentrum (OSZ) Campus Berlin zum dritten Mal in Folge auf der Berufsorientierungsmesse Einstieg Berlin am 17. & 18. November 2023 vertreten.Am Campus Messe Stand finden Interessierte wertvolle Informationen und eine persönliche Beratung zu den Ausbildungsberufen im kaufmännischen, IT, sozialen und pflegerischen Bereich.Unser Stand, Stand A14, wird ein Ort sein, an dem Schülerinnen und Schüler erfahren können, wie sie auch ohne Abitur die Zulassungsvoraussetzungen für die Erzieherausbildung erfüllen können, welche Ausbildungsinhalte angehende Heilerziehungspflege ihre dreijährige Berufsausbildung vorsieht und wie die beruflichen Perspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten von anerkannten Pflegefachkräften in Deutschland haben.Im Bereich der kaufmännischen Berufe, die laut aktuellen Umfragen zu den beliebtesten Ausbildungen gehören, bietet Campus Berlin eine Vielzahl von Ausbildungsangebote mit verschiedenen Schwerpunkten inklusive IT.Die Einstieg Berlin 2023 findet am 17. & 18. November in der Arena Berlin statt. Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 9:00 bis 15:00 Uhr und am Samstag von 10:00 bis 16:00 Uhr. Der Eintritt zur Messe ist kostenlos. Tickets können online gebucht werden.Pressekontakt:Verena BockPressekontaktTel.: 030 755 121 0027Mail: presse@campus-berlin.deCampus Berufsbildung e. V.Friedrichstraße 23110969 BerlinOriginal-Content von: Campus Berufsbildung e.V., übermittelt durch news aktuell