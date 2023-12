Camplify Holdings Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die technische Analyse der Camplify-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 2,07 AUD lag. Am letzten Handelstag stieg der Schlusskurs auf 2,24 AUD an, was einem Unterschied von +8,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,07 AUD wird mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +8,21 Prozent bewertet, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Camplify-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Camplify-Aktie ist überwiegend negativ, wie aus der Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb ebenfalls unverändert. Daher erhält die Camplify-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Camplify-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 15, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 35 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.