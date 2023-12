Camping World löst Jubelsturm aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Camping World beträgt das aktuelle KGV 36. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt das durchschnittliche KGV bei 36. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Camping World weder unter- noch überbewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In technischer Hinsicht wird Camping World auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als positiv bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 23,68 USD, während der Kurs der Aktie bei 27,31 USD um +15,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt mit 20,03 USD eine Abweichung von +36,35 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Camping World in den letzten 12 Monaten fünf Mal mit "Gut", einmal mit "Neutral" und kein Mal mit "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut". Auch im letzten Monat dominierten positive Empfehlungen. Die Analysten erwarten auf Basis des aktuellen Kurses von 27,31 USD eine Entwicklung von 4,97 Prozent und ein mittleres Kursziel von 28,67 USD, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält Camping World von institutionellen Analysten die Stufe "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Camping World wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was auch in den letzten ein bis zwei Tagen weiterhin zu positiven Themen führte. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Camping World auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.