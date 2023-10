Camping World Quartalszahlen: Umsatzsprung erwartet, Aktienkurs könnte profitieren

ARTIKEL:

Bis zur Bekanntgabe der Quartalszahlen von Camping World in 132 Tagen, warten Aktionäre und Analysten gespannt auf die Ergebnisse. Das Unternehmen mit Sitz in Lincolnshire, USA hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 858,30 Mio. EUR. Wie wird sich der Umsatz und der Gewinn im Vergleich zum Vorquartal entwickeln? Und was bedeutet das für die Camping World Aktie?

Analysten gehen davon aus, dass Camping World im aktuellen Quartal einen starken Anstieg beim Umsatz verzeichnen wird. Im letzten Jahr betrug der Umsatz im vierten Quartal 1,21 Mrd. EUR und nun wird ein Plus von +104,54 Prozent auf 2,47 Mrd. EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll deutlich reduziert werden und voraussichtlich bei -305,20 Mio. EUR liegen.

Für das gesamte Jahr sind die Analysten optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um +104,54 Prozent...