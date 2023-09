Camping World Quartalsvorhersage: Umsatzrückgang und Gewinnerwartungen im Fokus

In knapp sechs Wochen wird das US-amerikanische Unternehmen Camping World seine Quartalszahlen für das 3. Quartal bekanntgeben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Wie hat sich die Camping World Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Derzeit stehen wir noch 43 Tage vor der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen von Camping World. Das Unternehmen hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 908,04 Mio. Euro. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Die aktuellen Datenanalysen deuten darauf hin, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im 3. Quartal 2022 erzielte Camping World einen Umsatz von 1,73 Mrd. Euro, während nun ein Rückgang um -2,60 Prozent auf 1,63 Mrd. Euro erwartet wird.

Auch beim Gewinn gibt es voraussichtlich einen...