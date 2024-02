Camping World Aktie: Quo vadis?

Das Anleger-Sentiment für Camping World hat in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv ausgesehen, mit 12 Tagen, an denen positive Diskussionen im Vordergrund standen und nur an zwei Tagen negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Camping World-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 32, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,9, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Camping World.

Im Branchenvergleich erzielte Camping World in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,76 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -9,04 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,8 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Camping World mit einer Rendite von 22,97 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Camping World-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 24,64 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 25,98 USD liegt, was einer Abweichung von +5,44 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Camping World-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI und eine weitere "Gut"-Bewertung im Branchenvergleich und der technischen Analyse.