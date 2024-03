Camping World Aktie: Ist es vollbracht?

Die Camping World hat in den letzten 12 Monaten drei Mal eine positive Bewertung von Analysten erhalten, während sie keine neutralen oder negativen Bewertungen erhielt. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine neuen Einschätzungen von Analysten zu Camping World. Der aktuelle Kurs von 25,56 USD wird von Analysten als 13,46 Prozent Wachstumspotenzial bewertet, mit einem mittleren Kursziel von 29 USD. Insgesamt erhalten die Bewertungen der institutionellen Analysten daher das Prädikat "Gut".

Die Dividendenrendite von Camping World liegt derzeit bei 1,98 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,44 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Camping World ist überwiegend positiv, wie Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen. In den letzten zwei Wochen überwogen positive Themen in den Diskussionen, an nur einem Tag herrschte negative Kommunikation vor. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Camping World-Aktie zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 83 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage (46,86) weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Camping World.