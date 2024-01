Campbell Soup Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den letzten zwei Wochen wurde Campbell Soup von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Faktoren lässt sich die Anlegerstimmung als "gut" einstufen. Allerdings wurden auch 4 negative Signale herausgefiltert, weshalb die Gesamteinschätzung auf "schlecht" lautet.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Nahrungsmittel) wird Campbell Soup unserer Meinung nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 15,15, was einen Abstand von 60 Prozent zum Branchen-KGV von 37,47 bedeutet. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "gute" Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Campbell Soup liegt bei 42,9 und führt zu einer Einstufung als "neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 39,93 und deutet ebenfalls auf eine "neutrale" Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "neutral" auf technischer Basis.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Campbell Soup abgegeben haben, stufen die Aktie insgesamt als "neutral" ein, mit 1 Kauf-, 7 Halte- und 1 Verkaufsempfehlung. Auch für den letzten Monat ergibt sich eine "neutrale" Einschätzung, mit 0 Kauf-, 1 Halte- und 0 Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 50 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 15,02 Prozent entspricht. Insgesamt führt die Analystenuntersuchung daher zu einer Gesamteinschätzung von "neutral".