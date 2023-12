Campbell Soup Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Campbell Soup als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Campbell Soup-Aktie beträgt der Wert für den RSI7 20,98, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 33,65, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Campbell Soup in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,77 Prozent erzielt hat. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um -13,8 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -5,97 Prozent im Branchenvergleich für Campbell Soup entspricht. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 153,82 Prozent im letzten Jahr, wobei Campbell Soup 173,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Aktienkurse beeinflussen. Bei Campbell Soup wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt wird.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Campbell Soup 13. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" haben im Durchschnitt ein KGV von 40. Somit ist Campbell Soup aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.