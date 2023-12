Campbell Soup Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Campbell Soup-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im zurückliegenden Monat gab es 0 Gut-, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen. Dies führt zu einer kurzfristigen institutionellen Einschätzung der Aktie als "Neutral"-Titel. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (50 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 16,69 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Campbell Soup also eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Campbell Soup-Aktie liegt bei 78, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 41,96, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für Campbell Soup.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, wobei positive Meinungen vorherrschen, aber auch negative Themen in den Diskussionen in den sozialen Medien aufgetaucht sind. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Campbell Soup 15, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.