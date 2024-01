Campbell Soup Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Aktienkurs von Campbell Soup hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,61 Prozent erzielt, was 180,06 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Bereich Nahrungsmittel beträgt die mittlere jährliche Rendite -10,81 Prozent, und Campbell Soup liegt aktuell 11,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Campbell Soup bei 43,93 USD und ist damit +4,72 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -3,94 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Analysten bewerten die Campbell Soup-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 50 USD deutet auf ein Aufwärtspotential von 13,82 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Campbell Soup derzeit eine Dividendenrendite von 3,73 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,08 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividende ebenfalls als "Neutral" eingestuft.