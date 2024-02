Campbell Soup Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Campbell Soup weist mit einem Wert von 14,96 einen deutlich günstigeren KGV im Vergleich zum Branchenmittel in der "Nahrungsmittel"-Branche auf und wird daher als unterbewertet eingestuft. Das Branchen-KGV liegt bei 30,46, was einen Abstand von 51 Prozent zum KGV von Campbell Soup bedeutet. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet. Für den 200-Tages-Durchschnitt liegt der Wert der Campbell Soup-Aktie bei 43,91 USD, während der letzte Schlusskurs bei 42,45 USD liegt, was einer Abweichung von -3,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs für Campbell Soup mit 43,47 USD ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,35 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Campbell Soup somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Campbell Soup-Aktie beträgt aktuell 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Campbell Soup somit auch auf Basis der RSIs eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität bei Campbell Soup ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Campbell Soup.