Campari richtet eine Nacht unvergesslicher Momente bei den 76. Internationalen Filmfestspielen von Cannes aus

Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire) -Campari, der offizielle Partner der Internationalen Filmfestspiele von Cannes, war Gastgeber seiner „Discover Red"-Veranstaltung im Herzen der Strandpromenade La Croisette in Cannes, mit einer Gästeliste, die auch Charles Melton, Luke Evans und Alessandra Ambrosio einschloss.In diesem Jahr war Campari, (http://www.campari.com/) der legendäre mailändische rote Aperitif, wieder bei der 76. Ausgabe der weltberühmten Internationalen Filmfestspiele von Cannes (https://www.festival-cannes.com/en/) als offizieller Partner dabei und fungierte als Gastgeber seiner Discover-Red -Veranstaltung, an der Charles Melton, Luke Evans und Alessandra Ambrosio teilnahmen.In jeder Phase von Discover Red wurden die Gäste eingeladen, eine Reihe unvergesslicher Kreationen des Michelin-Zweisternekochs Christian Sinicropi und des Head-Bartenders von Camparino in Galleria, Tommaso Cecca, zu erleben, von denen jeder ein Idol auf seinem jeweiligen Gebiet ist und die Nacht über das Erwartete hinaus erstrahlen ließ. Das Event fand im Martinez Hotel statt und inspirierte Gäste mit einer Nacht, die das langjährige Erbe von Campari im Kino zum Leben erweckt.Die Gäste wurden in ein multisensorisches, kulinarisches Vier-Gänge-Erlebnis eingetaucht, das von zwei Ikonen aus Barkultur und Gastronomie sorgfältig ausgewählt wurde. Chefkoch Christian Sinicropi nutzte seine unbegrenzten Fähigkeiten als Michelin-Zweisternekoch, um jeden Kurs perfekt zusammenzustellen, gepaart mit Campari-Cocktails, die gemixt wurden von Tommaso Cecca, dem Head-Bartender von Camparino in Galleria, die einen legendären Service in Mailand bietet und ein Symbol des Aperitif par excellence ist.Als die Gäste zum Dinner erschienen, verwandelte sich ein scheinbar normaler Tisch in eine beeindruckende Darstellung, die vom roten Teppich der Internationalen Filmfestspiele von Cannes, der Riviera von Cannes, der Macht der Fantasie und Camparis Platz im Herzen der Cocktailkultur inspiriert war. Die vier Gänge begannen jeweils mit einem kultigen Campari-Cocktail, der zu einem unvergesslichen Gericht inspirierte und die Sinne anregte, während die Gäste von einem Erzähler, der die audiovisuelle Darstellung begleitete, durch den Abend geführt wurden.Julka Villa, Head of Global Marketing der Campari Group, kommentiert: „Da wir zum zweiten Mal offizieller Partner der Internationalen Filmfestspiele von Cannes sind, war es das Ziel von Discover Red, einen Abend zu gestalten, der die Ikonen des Campari und des Kinos zusammenbringt, von denen jede das Unvergessliche inspiriert. Unsere Veranstaltung hat sich von der angestrebten Anziehungskraft der Internationalen Filmfestspiele von Cannes inspirieren lassen und ist über das Übliche hinausgegangen, um das Niveau der gehobenen Erfahrung zu erreichen, das die Menschen sowohl von Campari als auch von den Filmfestspielen erwarten. Um dies zu erreichen, hat jeder Moment von Discover Red die einzigartige Beziehung zwischen Campari, dem Kino und den Filmfestspielen eingefangen und die Gäste mit allen Sinnen in diese Welt eintauchen lassen. Der Abend war ein weiteres großartiges Beispiel dafür, dass Campari über das Erwartete hinausgeht."Während des gesamten Abends wurden die Cocktails von Camparino (https://www.camparino.com/en) in Galleria serviert, das den legendären Service der historischen Mailänder Bar in der Galleria Vittorio Emanuele II bietet. Camparino ist das Symbol des Aperitifs schlechthin und trägt in Cannes seine enge Verbindung zu Mailand, der Geburtsstadt des Campari, und dem künstlerischen und kulturellen Kontext des 20. Jahrhunderts bei.Das Camparino-Team servierte den Gästen eine Auswahl kultiger Campari-Cocktails, darunter den Negroni, Campari Spritz und Negroni Sbagliato. Neben diesen klassischen Cocktails servierte das Camparino-Team die Red Carpet – Cannes Edition: ein frischer und salziger Cocktail, inspiriert von der Riviera von Cannes.Bitte folgen Sie den sozialen Medienkanälen von Campari für weitere Informationen @campariofficial.#CampariCinema #Cannes2023 #FestivalDeCannes #EnjoyResponsiblywww.campari.comhttps://www.youtube.com/EnjoyCamparihttps://www.facebook.com/Camparihttps://instagram.com/campariofficialREDAKTIONELLE HINWEISEINFORMATIONEN ZU DEN INTERNATIONALEN FILMFESTSPIELEN VON CANNESDie Internationalen Filmfestspiele von Cannes sind eine Veranstaltung, welche die Filmschaffenden der Welt im Rahmen eines offiziellen Wettbewerbs und eines Internationalen Filmmarkts zusammenbringt und mit ihrem stark medienorientierten Aspekt eine der ersten jährlichen internationalen Veranstaltungen ist, die zum weltweiten Einfluss des Kinos beiträgt.INFORMATIONEN ZU CAMPARICampari, die legendäre, unvergessliche italienische rote Spirituose, stellt das Herz einiger der berühmtesten Cocktails der Welt dar. Campari wurde in Mailand im Jahr 1860 von Gaspare Campari gegründet und von seinem Sohn Davide in Pionierarbeit geführt, der etwas so Besonderes und Revolutionäres kreierte, dass sein Geheimrezept seitdem nicht verändert wurde. Der einzigartige und mehrschichtige Geschmack des intensiv roten Camparis ist das Ergebnis eines Aufgusses von Kräutern, aromatischen Pflanzen und Früchten in Alkohol und Wasser. Campari ist nicht nur einzigartig und unverwechselbar, sondern auch äußerst vielseitig und eröffnet grenzenlose und unerwartete Möglichkeiten. Als Quelle leidenschaftlicher Inspiration seit seiner Erschaffung durch das kreative Genie seiner Gründer, Künstler aus verschiedenen Bereichen und die besten Bartender der Welt stimuliert Campari den Einsatz Ihrer Instinkte, um Ihre Leidenschaften zu entfalten und grenzenlose Kreationen zu inspirieren.INFORMATIONEN ZUR CAMPARI GROUPDie Campari Group ist ein großer Akteur in der globalen Spirituosenbranche mit einem Portfolio von über 50 Premium- und Super-Premium-Marken, die globale, regionale und lokale Prioritäten abdecken. Zu den globalen Prioritäten, dem Hauptfokus der Gruppe, gehören Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey und Grand Marnier. Die Gruppe wurde im Jahr 1860 gegründet und ist heute der sechstgrößte Akteur in der Premium-Spirituosenbranche. Die Marke verfügt über eine globale Vertriebsreichweite und wird in über 190 Ländern auf der ganzen Welt gehandelt. Sie hält führende Positionen in Europa sowie Nord- Mittel- und Südamerika. Die Wachstumsstrategie der Campari Group zielt darauf ab, durch selektive Übernahmen von Marken und Unternehmen ein organisches Wachstum durch starken Markenaufbau und externes Wachstum zu kombinieren. Die Campari Group hat ihren Hauptsitz in Mailand, Italien, besitzt weltweit 22 Werke und verfügt über ein eigenes Vertriebsnetzwerk in 22 Ländern. Die Campari Group beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter. Die Aktien des Mutterunternehmens Davide Campari-Milano N.V. (Reuters: CPRI.MI) (Bloomberg: CPR IM) sind seit 2001 an der Italian Stock Exchange notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.camparigroup.com/en. Bitte genießen Sie unsere Marken verantwortungsbewusst.INFORMATIONEN ZU CAMPARINOCamparino in Galleria ist die legendäre Bar, die 1915 von Davide Campari in Mailands Galleria Vittorio Emanuele II eröffnet wurde. Die Bar wurde gegenüber Caffè Campari eröffnet, dem Unternehmen, das von Gaspare Campari – dem Vater von Davide und dem Schöpfer des bitteren Likörs – 1867 eröffnet wurde. Die Bar war bei den Mailändern sofort ein Erfolg, wurde zu einem Synonym für die Aperitivo-Tradition der Stadt und feierte 2015 ihr 100-jähriges Jubiläum. Nach einem Renovierungsprojekt öffnete die Bar im Herbst 2019 wieder für die Öffentlichkeit, mit einer erneuerten Identität und einem Angebot an Speisen und Getränken, das ihren Status als eine der einflussreichsten Einrichtungen der Welt für Liebhaber von Barkultur und gastronomischer Innovation festigen soll.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2081775/Alessandra_Ambrosio.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/2081775/Alessandra_Ambrosio.jp)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2081776/Luke_Evans.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/2081776/Luke_Evans.jp)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2081777/Charles_Melton.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2081778/Cole_Walliser.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2081779/Event_Set_Guests.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/2081779/Event_Set_Guests.jp)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/campari-richtet-eine-nacht-unvergesslicher-momente-bei-den-76-internationalen-filmfestspielen-von-cannes-aus-301830268.htmlPressekontakt:https://www.camparigroup.com/en/page/contact-us; Harriett Osborne,campari@hkstrategies.com,+447854338623Original-Content von: Campari Group, übermittelt durch news aktuell