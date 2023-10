Camelot Campaign Planner & Designer als SAP Industry Cloud Solution bestätigt / Kunden aus der Prozessindustrie profitieren von einer agilen Lieferkette und geringeren Schwankungen

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Finanztrends Video zu SAP



mehr >

Mannheim (ots) -Die Campaign Planner & Designer-Lösung von Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) wurde als SAP Industry Cloud Solution anerkannt. Die Anwendung stellt Kunden aus der Prozessindustrie Kampagnen- und Production-Wheel-Planungsfunktionalitäten zur Verfügung, mit deren Hilfe sich Schwankungen entlang der Lieferkette reduzieren lassen. Zudem ermöglicht sie eine durchgängige Prozesstransparenz, um die Effizienz der Supply-Chain zu verbessern. Die Lösung ist im SAP® Store (https://store.sap.com/dcp/en/product/display-2001015674_live_v1/camelot-campaign-planner-designer) erhältlich.Mit SAP Industry Cloud-Lösungen profitieren Kunden von innovativen branchenspezifischen Anwendungen, welche die SAP Intelligent Suite ergänzen und auf der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) implementiert werden.Der Camelot Campaign Planner & Designer ergänzt das SAP Digital Supply Chain-Portfolio mit den folgenden Funktionalitäten:- Production-Wheel-Planung: Der sogenannte "Rhythm Wheel"-Ansatz liefert die richtige Balance aus Kostensenkung (durch Optimierung von Umrüstzeiten und Beständen) und Durchsatz-Maximierung. Er stabilisiert das Produktionsnetzwerk, schafft freie Kapazitäten und erhöht so die Lieferflexibilität.- Automatisierte Planung: Eine Parameter-gesteuerte automatische Planungslogik ermöglicht verlässliche und machbare Produktionspläne.- Resiliente Supply-Chain-Planung: Die Lösung bietet einen stabilen Produktionsplan über den gesamten Planungshorizont, indem sie den sogenannten Bullwhip-Effekt reduziert und Schwankungen abfedert."Wir haben unsere 27-jährige Supply-Chain-Erfahrung in der Prozess- und Konsumgüterindustrie in dedizierte Funktionalitäten und Algorithmen verwandelt. Mit dem Camelot Campaign Planner & Designer sind Unternehmen nun in der Lage, Flexibilität und Stabilität in Einklang zu bringen", kommentiert Aseem Gaur, Executive Vice President bei Camelot ITLab. Kunden gewinnen an Flexibilität, um optimaler auf Marktanforderungen reagieren zu können und ihre Lieferfähigkeit zu verbessern. Gleichzeitig erhalten sie die Stabilität, die sie benötigen, um die Auslastung von Ressourcen, insbesondere von Engpassressourcen, zu verbessern und damit Kosten zu senken. Mit dem Camelot Campaign Planner & Designer lassen sich bis zu 40 Prozent der Produktionskapazitäten freisetzen, die Fertigwarenbestände um bis zu 35 Prozent reduzieren, der Servicegrad um bis zu 25 Prozent erhöhen und das Betriebskapital um bis zu 30 Prozent senken.Camelot Campaign Planner & Designer lässt sich in SAP Integrated Business Planning und SAP S/4HANA MPS integrieren und ist im SAP® Store (https://store.sap.com/dcp/en/product/display-2001015674_live_v1/camelot-campaign-planner-designer) erhältlich. Der SAP® Store ist ein digitaler Marktplatz der SAP, der über 2.300 Lösungen von SAP und ihren Partnern anbietet.Über Camelot ITLab GmbHDie besten Ergebnisse für Kunden zu erzielen durch die Implementierung, Erweiterung und Innovation von Unternehmensanwendungen im SAP- und IT-Umfeld: das ist die Mission von Camelot ITLab. Mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz sowie IT- und Prozess-Know-how von der strategischen bis zur operativen Ebene stellen wir eine nachhaltige Umsetzung sicher.Camelot ITLab ist ein langjähriger Implementierungspartner von SAP mit gemeinsamen Co-Innovations- und Co-Entwicklungsinitiativen, die neueste Technologien nutzen. Als Teil der CAMELOT Consulting Group, die führenden Experten im Bereich Value Chain Management, profitieren Kunden von Management- und IT-Beratung aus einer Hand.Unsere globalen Beratungsteams liefern höchste Qualität in den Schwerpunktbereichen S/4HANA Transformation, Digital Supply Chain, Logistik, Datenmanagement, Analytics und Customer Experience (CX). www.camelot-itlab.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCamelot ITLab GmbHTheodor-Heuss-Anlage 1268165 MannheimTel.: +49 173 68 55 639Email: sgsc@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell