Camellia Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Aktienkurs von Camellia hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,49 Prozent erzielt, was 14,51 Prozent über dem Durchschnitt (4,99 Prozent) des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Bereich der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere jährliche Rendite -3,51 Prozent, wobei Camellia aktuell 23 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Camellia mit 58,98 bei 148 Prozent über vergleichbaren Unternehmen der Nahrungsmittelbranche (23,76), was auf eine Unterbewertung hindeutet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Camellia liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie eine Bewertung als "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Camellia beträgt 3,14 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,75 Prozent liegt, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.