Camellia Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Aktienkurs von Camellia hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,69 Prozent erzielt, was 1,75 Prozent über dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche (5,93 Prozent) liegt. Im Bereich Nahrungsmittel beträgt die mittlere jährliche Rendite -3,51 Prozent, jedoch liegt Camellia aktuell 11,2 Prozent über diesem Wert. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Camellia in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung herangezogen wurden. Dabei wurde festgestellt, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Camellia führt zu einer Einstufung als "Neutral", sowohl bei einem Zeitraum von 7 Tagen (Niveau von 55) als auch bei einem Zeitraum von 25 Tagen (RSI25 von 58,08).

In Bezug auf die Dividende weist Camellia derzeit eine Dividendenrendite von 2,92 % aus, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,8 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividende ebenfalls als "Neutral" eingestuft.