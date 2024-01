Camellia Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes für Camellia. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die das Stimmungsbild beeinflussen. Daher wird das Stimmungsbild für Camellia als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Auf fundamentalen Basis wird Camellia im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 53,63, was einem Abstand von 133 Prozent zum Branchen-KGV von 22,99 entspricht. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Camellia mit -1,02 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die Branche "Nahrungsmittel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -3,59 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Camellia mit 2,57 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie vergeben.

Die Dividendenrendite von Camellia liegt bei 3,14 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als ein neutrales Investment angesehen und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.