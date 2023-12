Camellia Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Lebensmittelhersteller Camellia wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 53,63 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 23,6 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz zeigen, dass die Aktie von Camellia über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufweist. Daher wird sie auch hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der vergangenen Monate neutral eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Camellia bei -1,02 Prozent, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate -2,76 Prozent, wobei Camellia mit 1,74 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Camellia derzeit bei 5112,28 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 4660 GBP liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -8,85 Prozent und führt zu einer schlechten Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4903,6 GBP, was zu einem neutralen Standpunkt führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".