Camel Aktie: Das ist erstaunlich

Der Aktienkurs von Camel im Vergleich zum Branchendurchschnitt zeigt eine Rendite von -0,82 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt der "Industrie" liegt. Ähnlich verhält es sich auch in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, wo Camel um 2,24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Camel-Aktie liegt bei 17,31 und wird daher als "Gut" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit Ausnahme eines Tages, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Camel diskutiert. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie, obwohl statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben haben.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Camel-Aktie deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt auf ähnlichem Niveau wie der letzte Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Camel auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.