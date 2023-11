Camel Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, mit dem beurteilt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Camel-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 57, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 43,11 ebenfalls neutral, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Camel-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 8,86 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 8,29 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 8,22 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe, was zu einem neutralen Rating für die kurzfristige Analysebasis führt.

Im Branchenvergleich erzielte Camel in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,61 Prozent, was eine Outperformance von +0,39 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Elektrische Ausrüstung"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Rendite von Camel um 0,28 Prozent darunter, was zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für Camel auf dieser Stufe führt.