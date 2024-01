Cameco löst Jubelsturm aus!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Cameco ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 86,31 ist das Unternehmen deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 44,87, was einer Überbewertung von 92 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Cameco insgesamt 6 Analystenbewertungen, und die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut". Die Analysten zeigen sich auch in ihren jüngsten Bewertungen positiv, wobei die durchschnittliche Empfehlung für Cameco aus dem letzten Monat ebenfalls "Gut" ist. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 72,08 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 14,33 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt Cameco mit einer Rendite von 79,58 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,99 Prozent. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls positiv, wie aus der Analyse von Kommentaren in sozialen Medien hervorgeht. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. In Bezug auf Handelssignale wird Cameco ebenfalls positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.