Cameco Quartalszahlen: Umsatzwachstum erwartet, Aktienkursentwicklung und Prognosen im Überblick

ARTIKEL:

In knapp vier Wochen wird das kanadische Unternehmen Cameco seinen Aktionären seine Quartalszahlen für das 3. Quartal präsentieren. Was können wir in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Cameco Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Nur noch 27 Tage dauert es, bis Cameco mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 15,88 Mrd. EUR seine neuen Quartalszahlen bekannt geben wird. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Denn aktuellen Datenanalysen zufolge rechnen Experten mit einem deutlichen Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz von Cameco noch 270,66 Mio. EUR, jetzt wird mit einem Anstieg um +78,40 Prozent auf 495,24 Mio. EUR gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll laut Prognosen um -333,30% sinken und sich bei -3,14...