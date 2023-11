Cameco Quartalszahlen: Aktie erwartet starken Umsatzanstieg und Gewinnsteigerung

Artikel:

In drei Monaten wird das kanadische Unternehmen Cameco mit Sitz in Saskatoon seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal veröffentlichen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Cameco-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Nur noch 90 Tage, bis die Cameco-Aktie, deren Marktkapitalisierung derzeit bei 16,41 Mrd. EUR liegt, ihre neuen Quartalszahlen vorstellt. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Denn aktuellen Datenanalysen zufolge rechnen die Analystenhäuser mit einem starken Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Cameco einen Umsatz von 357,24 Mio. EUR, während nun ein Anstieg um +19,03 Prozent auf 425,23 Mio. EUR erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll sich ändern und voraussichtlich um +187,11 Prozent auf -3,66 Mio. EUR fallen.

Die Analysten sind optimistisch für das kommende Jahr: Der Umsatz soll um +19,03 Prozent steigen (im Vergleich zum Vorjahr), und der Gewinn wird voraussichtlich um +187,11 Prozent auf 184,62 Mio. EUR steigen bleiben positiv (im Gegensatz zu den erreichten 64,30 Mio. EUR im Vorjahr). Der Gewinn pro Aktie wird sich voraussichtlich bei 0,21 EUR auf Jahressicht einpendeln.

Teilweise greifen Aktionäre bereits im Vorfeld auf Schätzungen der Quartalszahlen zurück. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um +10,07 Prozent verändert.

Analysten schätzen die Auswirkungen auf den Aktienkurs wie folgt ein: Innerhalb von 12 Monaten wird er voraussichtlich bei 38,44 EUR stehen, was basierend auf dem aktuellen Kurs einen Verlust von -0,17 Prozent bedeuten würde. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, können laut Expertenschätzungen mit einem Verlust von -0,17 Prozent über einen Zeitraum von 12 Monaten rechnen.

Aus charttechnischer Sicht zeigt Cameco einen stark positiven Trend; der gleitende Durchschnitt bei 50 bietet keinen Widerstand.

