Cameco Quartalsbilanz: Erwarteter Umsatzanstieg von 24,50% und Gewinnzuwachs von 196,31%

ARTIKEL:

Die Investoren und Analysten warten gespannt auf die Quartalsbilanz von Cameco, einem kanadischen Unternehmen mit Sitz in Saskatoon. In 117 Tagen werden die Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. Doch was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Cameco-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Derzeit hat Cameco eine Marktkapitalisierung von 16,67 Mrd. Euro. Die Anleger sind gespannt, wie sich dies nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ändern wird. Laut aktuellen Analysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um beeindruckende 24,50 Prozent steigt – von 362,94 Mio. Euro auf voraussichtlich 451,87 Mio. Euro.

Auch beim Gewinn zeichnet sich eine positive Entwicklung ab: Es wird erwartet, dass der bisherige Verlust um ganze 196,31 Prozent sinkt...