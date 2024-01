Cameco-Anleger wird’s freuen!

Die Aktie von Cameco wird derzeit in technischer Hinsicht als "Gut" eingestuft. Dies basiert auf dem gleitenden Durchschnittskurs, der bei 49,2 CAD liegt und somit um +26,71 Prozent über dem aktuellen Kurs von 62,34 CAD liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 60,98 CAD, was einer Abweichung von +2,23 Prozent entspricht und zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Cameco derzeit eine Rendite von 0,19 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 115,03 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine weitgehend neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Cameco in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben mehrheitlich positive Handelssignale berechnet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Cameco festgestellt werden, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend wird Cameco in technischer Hinsicht als "Gut" eingestuft, weist jedoch Schwächen in Bezug auf die Dividende und die Diskussion in den sozialen Medien auf.