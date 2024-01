Cameco Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Aktie von Cameco wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 86,31 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" eine Überbewertung um 91 Prozent darstellt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Analysten bewerten die Cameco-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 6 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Kurzfristig betrachtet gab es in einem Monat 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (72,08 CAD) ergibt ein Aufwärtspotenzial von 13,07 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen an acht Tagen und negativen Themen an drei Tagen. Allerdings drehte sich die Diskussion in den letzten Tagen verstärkt um negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cameco, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird.

In den letzten 12 Monaten erzielte Cameco eine Performance von 79,58 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" eine Outperformance von 77,66 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt Cameco mit einer Überperformance von 77,66 Prozent weit über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Cameco in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.