Cameco Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Cameco im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Cameco, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cameco derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, mit einer Differenz von 97,25 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cameco-Aktie beträgt aktuell 28, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und zeigt weder eine Über- noch Unterbewertung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat Cameco in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 105,43 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt nur um 2,9 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +102,54 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag Cameco mit 102,54 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.