Cameco Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die kanadische Cameco Corporation hat in letzter Zeit eine Dividendenrendite von 0 % verzeichnet, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt, der bei 97,28 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 47,89 CAD. Der letzte Schlusskurs lag bei 68,51 CAD, was einer positiven Abweichung von 43,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (59,97 CAD) weisen positive Abweichungen auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Cameco haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Cameco weist eine Ausprägung von 3,76 auf, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein positives Gesamtbild und eine Bewertung von "Gut" für Cameco.