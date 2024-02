Cameco Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Aktienkurs von Cameco hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von 46,45 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hingegen verzeichnet eine mittlere Rendite von -2,7 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier übertrifft Cameco mit einer Rendite von 49,16 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Aktie von Cameco auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgaben, stuften 6 die Aktie als "Gut" ein, während keine neutralen oder schlechten Einschätzungen vorlagen. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 72,08 CAD, was einer Erwartung von 32,82 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 54,27 CAD. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cameco mit 0,19 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche weist hingegen eine Dividendenrendite von 8,27 Prozent auf, was zu einer Differenz von -8,08 Prozent zur Cameco-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.

Die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über Cameco in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer weist in den grünen Bereich. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Cameco unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Alles in allem erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.