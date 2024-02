Cameco Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cameco-Aktie bei 54,27 CAD liegt, was einer Entfernung von +5,28 Prozent vom GD200 (51,55 CAD) entspricht. Dies deutet charttechnisch betrachtet auf ein "Gut"-Signal hin. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 60,64 CAD auf. Dies bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -10,5 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Cameco-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Stimmung der Anleger wurde Cameco neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt. Laut der Analyse auf sozialen Plattformen waren die Kommentare überwiegend negativ. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Eine weitere Analyse von Handelssignalen ergab sieben konkret berechnete Signale (7 "Gut", 0 "Schlecht"), wodurch sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut"-Bewertung ergibt. Zusammenfassend wurde die Stimmung hinsichtlich der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Cameco mit einer Rendite von 46,45 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt. Dies bedeutet eine deutlich positive Entwicklung im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,7 Prozent kommt. Auch hier liegt Cameco mit 49,16 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend wurde die Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 81,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Cameco-Aktie überkauft ist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating in diesem Punkt. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 weder überkauft noch -verkauft, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Cameco daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Analysepunkt.