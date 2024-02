Cameco Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Aktie von Cameco wird derzeit als überbewertet eingestuft, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 87,02, was einem Abstand von 76 Prozent zum Branchen-KGV von 49,41 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufweist. Daher erhält Cameco für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht", während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird Cameco daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 51,37 CAD für den Schlusskurs der Cameco-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 56,38 CAD, was einer positiven Abweichung von 9,75 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 60,89 CAD, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt (-7,41 Prozent). Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im vergangenen Jahr erhielt Cameco insgesamt 6 Analystenbewertungen, wovon 6 als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 72,08 CAD, was einem Aufwärtspotential von 27,85 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Einschätzung der Analysten erhält Cameco eine "Gut"-Empfehlung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.