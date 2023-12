Cameco Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Aktienkurs des Unternehmens Cameco hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 105,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt nur um 1,38 Prozent, was bedeutet, dass Cameco in diesem Branchenvergleich eine Outperformance von +104,06 Prozent verzeichnete. Auch im "Energie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 1,38 Prozent, was bedeutet, dass Cameco um 104,06 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, zeigt sich jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cameco derzeit bei 83 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 67 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Cameco aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cameco als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cameco-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 68,48, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 59,43, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Cameco festgestellt werden, weshalb die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cameco daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.