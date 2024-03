Cameco Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Aktienkurs von Cameco erzielte in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 46,45 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Outperformance von +42,6 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 3,85 Prozent verzeichnete, übertrifft Cameco diese Zahl deutlich. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält Cameco ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis ist ebenfalls positiv, da von insgesamt 18 Analysten 6 die Aktie als "Gut" bewerten. Es gibt keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Obwohl in den letzten 30 Tagen keine neuen Bewertungen vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 72,08 CAD, was einer Erwartung von 27,36 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Cameco zeigen gemischte Signale. Während die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist und daher als "Gut" eingestuft wird, weist die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Wert.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls gemischte Signale, da sich die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Cameco beschäftigt haben. Allerdings wurden auch viele positive Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Cameco, wobei die Analysten eine positive Einschätzung abgeben, während das Sentiment und die Diskussionen der Anleger eine eher gemischte Tendenz aufweisen.