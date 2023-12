Cameco Aktie: Das ist beeindruckend!

Cameco-Aktienanalyse: Stimmung, Fundamentaldaten, Analystenbewertung und technische Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Cameco wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die erhöhte Aktivität im Netz weist auf eine starke Diskussionsintensität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Cameco in diesem Punkt eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die fundamentalen Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 83,74, was 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analystenbewertung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Cameco-Aktie abgegeben wurden, davon waren 6 Bewertungen "Gut" und 0 "Neutral" oder "Schlecht". Dies ergibt ein "Gut"-Rating für die Cameco-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 68,42 CAD, was ein Aufwärtspotential von 10,39 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Insgesamt erhält Cameco somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 45,59 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 61,98 CAD, was eine positive Abweichung von 35,95 Prozent bedeutet und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der kurzfristigeren Basis wird die Cameco-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Cameco in Bezug auf die Stimmung, Fundamentaldaten, Analystenbewertung und technische Analyse gemischte Bewertungen erhält, mit einem überbewerteten KGV, einer positiven Analystenbewertung und positiven charttechnischen Indikatoren.