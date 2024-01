Cameco Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Aktienkurs von Cameco hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 105,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt nur um 1,26 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Cameco im Branchenvergleich eine Outperformance von +104,17 Prozent erreicht hat. Auch im "Energie"-Sektor konnte Cameco mit einer Rendite von 1,26 Prozent im letzten Jahr um 104,17 Prozent über dem Durchschnitt liegen. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung in beiden Bereichen wurde Cameco in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass die Aktie von Cameco mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 83,74 auf Basis der aktuellen Notierungen um 24 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (67,71). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht eine Einstufung als "Schlecht" bedeutet.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz, wird berücksichtigt, dass die Diskussionsintensität über die Aktie von Cameco in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt hat. Daher erhält Cameco in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analyse der Social-Media-Diskussionen zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Cameco eingestellt waren. Es gab fünf positive und sechs negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cameco daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung insgesamt.