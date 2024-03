Cameco Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cameco auf 83 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 83,06 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dieser Wert liegt 63 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 50 und deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist. Daher wird sie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigen im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionen über das Unternehmen haben in letzter Zeit abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cameco-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 41, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 50,38. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Cameco nach dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Statistische Auswertungen zeigen in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.