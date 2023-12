Cameco-Aktie: In drei Jahren vervierfacht!

Die Cameco-Aktie (WKN: 882017) zählte in den letzten drei Jahren zu den Top-Performern an den internationalen Börsen. Seit Dezember 2020 hat sich der Kurs des Uranproduzenten mehr als vervierfacht. Am Montagmorgen setzte die Uran-Aktie ihre unglaubliche Performance auf den europäischen Märkten mit einem Kursplus von über 5% weiter fort. Was treibt die Kursrallye der Cameco-Aktie?