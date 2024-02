Cameco Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Cameco-Aktien haben in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 78,96 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -0,14 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Cameco im Branchenvergleich eine Outperformance von +79,1 Prozent erzielt hat. Ebenso lag die mittlere Rendite im "Energie"-Sektor bei -0,14 Prozent, und Cameco übertraf diesen Durchschnittswert um 79,1 Prozent. Diese überdurchschnittliche Leistung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der fundamentalen Analyse weist die Aktie von Cameco ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 92,66 auf, was 101 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (46,06). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cameco-Aktie bei 49,95 CAD liegt. Der Aktienkurs selbst ging aus dem Handel bei 65,94 CAD und hat damit einen Abstand von +32,01 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 61,4 CAD und einer Differenz von +7,39 Prozent über dem Durchschnitt, was erneut ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Cameco 0,19 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0,9) für diese Aktie von 0,71 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cameco eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Cameco in den Bereichen Performance, fundamentale Analyse, technische Analyse und Dividende unterschiedlich bewertet wird, was auf eine gemischte Einschätzung der Aktie hindeutet.