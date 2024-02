Cameco Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

In den letzten zwei Wochen wurde Cameco von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien stark negativ bewertet, so die Auswertung der Redaktion. In den Diskussionen der letzten Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt zeigt sich daher eine eher negative Anleger-Stimmung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Redaktion hat jedoch auch positive Signale herausgefiltert und kommt zu 8 positiven und 0 negativen Signalen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Fundamental betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) momentan bei 92, was bedeutet, dass die Börse 92,66 Euro für jeden Euro Gewinn von Cameco zahlt. Dies ist ein überdurchschnittlich hoher Wert im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung auf Grundlage des KGV.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Cameco mit einer Rendite von 78,96 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", die eine mittlere Rendite von 1,26 Prozent aufweist, erzielt Cameco mit 77,7 Prozent eine ausgezeichnete Entwicklung. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, schüttet Cameco derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einem Unterschied von 7,85 Prozentpunkten (0,19 % gegenüber 8,04 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".