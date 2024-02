Cameco Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Auf einer Skala von 0 bis 100 liegt der RSI von Cameco bei 95,24, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 66 für Cameco, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an sieben Tagen negative Themen dominierten. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf Cameco unterhalten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt Cameco mit einer Rendite von 78,96 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche zeigt sich eine sehr gute Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Cameco bei 51,17 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 56,86 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +11,12 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt dagegen einen Abstand von -6,89 Prozent, was zu einer "Neutral"-Gesamtbewertung führt.