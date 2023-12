Cameco Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Aumann":

Die Cameco-Aktie wird derzeit analysiert, um ihren Trend und ihre Wertentwicklung zu bewerten. Die technische Analyse zeigt, dass der 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet werden sollte, um den langfristigen Trend zu bestimmen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 46,25 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 57,88 CAD liegt, was einer Abweichung von +25,15 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Cameco eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 58,32 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cameco auf der Grundlage von trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6-mal eine "Gut"-Bewertung und 0-mal eine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertung für Cameco abgegeben, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung führt. Innerhalb eines Monats wurden 2 "Gut"- und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 20,8 Prozent und ein mittleres Kursziel von 69,92 CAD, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Cameco 68,26, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 56,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Nach fundamentalem Kriterium hat Cameco ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 83, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt überbewertet ist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse auf Basis technischer, fundamentaler und RSI-Indikatoren, dass Cameco eine gemischte Bewertung erhält, wobei sich "Gut", "Neutral" und "Schlecht"-Einstufungen ergeben.

